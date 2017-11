MÄRKTE-Windkraft-Aktien wegen Steuerplänen in USA unter Druck

Frankfurt, 03. Nov (Reuters) - Drohende Abstriche an der staatlichen Förderung erneuerbarer Energien in den USA haben die Aktien von Windkraft-Firmen belastet. Der dänische Weltmarktführer Vestas war am Freitag mit einem Minus von zehn Prozent am stärksten betroffen, Siemens Gamesa büßten fünf Prozent ein, Nordex lagen knapp im Minus. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus wollen die Steuergutschriften für Windkraft zusammenstreichen. Das würde nach Branchenangaben 50 Milliarden Dollar an Investitionen in Windkraft gefährden, während die Solarenergie weitestgehend verschont würde. Ein Vestas-Sprecher nannte den Gesetzesentwurf enttäuschend.

