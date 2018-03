MÄRKTE-TecDax-Schwergewicht Wirecard nach Kaufempfehlung begehrt

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Anleger sind am Donnerstag einer Kaufempfehlung für den Zahlungsdienstleister Wirecard gefolgt. Die Aktien legten bis zu 3,6 Prozent auf 99,38 Euro zu. Das zog auch den Technologieindex TecDax nach oben, der 1,5 Prozent zulegte. Wirecard sind nach Reuters-Daten am stärksten gewichtet in dem Index. Der Dax lag hingegen leicht im Minus.

Der boomende Internet-Handel treibt das Geschäft von Wirecard an und verbessert nach Ansicht der Analysten vom Bankhaus Lampe die Wachstumsaussichten für 2018. Potential stecke auch in der Zusammenarbeit mit dem französischen Bankhaus Credit Agricole bei elektronischen Zahlungsdiensten. Das Modell könne als Blaupause für andere Banken dienen, betonten die Analysten.

Lampe stufte die Aktien von Wirecard hoch auf "buy" von "hold" und erhöhte das Kursziel von 80 auf 115 Euro.