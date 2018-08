MÄRKTE-Wirecard nach Gewinnsprung gefragt

Frankfurt, 16. Aug (Reuters) - Die Anhebung des Gewinnziels hat Anlegern Lust auf Wirecard-Aktien gemacht. Die Titel des Zahlungsabwicklers kletterten um 6,8 Prozent auf 172,25 Euro und waren damit größter TecDax-Gewinner. Nach einem Gewinnsprung im ersten Halbjahr soll das operative Ergebnis (Ebitda) 2018 nun bei 530 bis 560 Millionen Euro statt 520 bis 545 Millionen liegen. Das Bankhaus Lampe hob die Zahlen für das Neugeschäft und das hohe Transaktionsvolumen positiv hervor. Die Analysten der Baader Bank prognostizierten, das organische Ebitda-Wachstum könnte sich künftig weiter beschleunigen.

Wirecard steht in den Startlöchern für einen direkten Aufstieg in den Dax im September. Die Commerzbank muss dagegen um ihren Platz in der ersten Börsenliga zittern.