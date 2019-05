MÄRKTE-Wirecard überrascht Anleger positiv mit mutigeren Zielen

Frankfurt, 08. Mai (Reuters) - Aktien von Wirecard sind am Mittwoch nach der Anhebung der Jahresziele auf Höhenflug gegangen. Die Titel gewannen bis zu 4,1 Prozent auf 139 Euro und notierten damit so hoch wie seit knapp zwei Wochen nicht mehr.

Wegen des boomenden Online-Handels erwartet der Zahlungsabwickler in diesem Jahr einen noch stärkeren Gewinnanstieg als bisher. Der Betriebsgewinn (Ebitda) werde zwischen 760 und 810 Millionen Euro liegen. Bisher hatte Wirecard einen Anstieg auf 740 bis 800 Millionen Euro in Aussicht gestellt. “Wirecard ist solide in das Jahr 2019 gestartet, urteilten die Analysten vom Bankhaus Lampe. Die frühe Anhebung der Ziele sei eine positive Überraschung. Das Unternehmen habe nach wie vor eine “exzellente Ausgangslage”, um Wachstum in beiden operativen Geschäftsbereichen zu generieren. Zudem dürfte Wirecard von Megatrends wie zunehmendem Online-Shopping und mobilem Bezahlen profitieren.

Es bewahrheite sich, dass das beschleunigte operative Gewinnwachstum 2018 keine Eintagsfliege, sondern nur der Anfang gewesen sei, schrieben die Analysten von Baader Helvea.