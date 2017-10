MÄRKTE-Optimismus von Wirecard steckt Börsianer an

Frankfurt, 26. Okt (Reuters) - Wirecard hat am Donnerstag an der Börse mit einer erneut angehobenen Gewinnprognose für 2017 gepunktet. Die Aktien des Zahlungsdienstleisters legten 3,8 Prozent auf 81,19 Euro zu. Damit waren sie einer der größten Gewinner im Technologieindex TecDax.

Die Analysten von Bryan Garnier sehen noch weiteres Wachstumspotenzial. Sie hoben den fairen Wert der Aktie auf 85 von zuvor 82 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung. Dass die Ziele bereits öfters nach oben geschraubt wurden, sei weniger einer vorsichtigen Haltung des Managements geschuldet, als dem weltweit wachsenden E-Commerce-Geschäft. Die Finanzziele 2020 erschienen zudem sehr konservativ, hieß es in dem Kommentar. Transaktionsvolumen und Umsatz seien trendmäßig auf dem Vormarsch.