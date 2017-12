MÄRKTE-Erwarteter Gewinnsprung bringt Wirecard-Aktie nach vorn

München, 13. Dez (Reuters) - Der Zahlungsdienstleister Wirecard erwartet für das nächste Jahr einen operativen Gewinnsprung um ein Viertel. Das machte die Aktie am Mittwoch mit einem Plus von einem Prozent auf 89,92 Euro zum zweitgrößten Kursgewinner im Technologieindex TecDax. Der Vorstand stellte für 2018 einen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) von 510 bis 535 Millionen Euro in Aussicht. Er liegt im Rahmen der Schätzungen von Analysten. Eine Wirecard-Sprecherin sagte, das Unternehmen aus Aschheim bei München profitiere weiter von einem Wachstum des elektronischen Handels, das weltweit auf 16 bis 17 Prozent geschätzt werde. Die Kosten für die Integration der jüngsten Zukäufe in den USA und in Asien seien in der Prognose bereits enthalten.

Für das laufende Jahr hatte Wirecard erst Ende Oktober die Ebitda-Prognose auf 398 bis 415 (2016: 307) Millionen Euro nach oben geschraubt.