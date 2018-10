MÄRKTE-Wirecard weiter im Aufwind - Kaufempfehlung stützt

Frankfurt, 04. Okt (Reuters) - Wirecard-Aktien stehen gut eine Woche nach ihrem Aufstieg in den Dax weiter hoch im Kurs. Am Donnerstag verteuerten sich die Papiere um 1,9 Prozent auf 194,15 Euro und näherten sich damit dem Anfang September erreichten Rekordhoch von 199 Euro an. Es dürfte allerdings nicht ganz einfach werden, die charttechnischen Widerstände um die psychologisch wichtige Marke von 200 Euro zu knacken, schrieb Nord-LB-Analyst Wolfgang Donie. Er nahm die Analyse über die Aktien mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 225 Euro auf. Kurzfristig könnte sich zwar eine Schwächephase am Aktienmarkt auf die Wirecard-Titel überproportional auswirken. Doch langfristig habe Wirecard viel Potenzial.

Positiv wirkte sich auch ein Interview von Firmenchef Markus Braun im “Handelsblatt” aus. Er kündigte für die kommenden Jahre starkes Wachstum an und will die etablierten Banken im Privatkundengeschäft angreifen.

Die Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank zählten mit Kursgewinnen von zwei und über drei Prozent im Dax und MDax ebenfalls zu den größten Gewinnern. Händler begründeten dies mit steigenden Renditen am Rentenmarkt. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)