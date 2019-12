MÄRKTE-Wirecard nach Bericht zu Bilanz-Praktiken im Minus

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Ein Bericht der “Financial Times” über zweifelhafte Bilanz-Praktiken setzt Wirecard zu. Die Aktien des Online-Zahlungsabwicklers fielen zur Eröffnung am Montag um bis zu fünf Prozent auf 109,40 Euro. Der Zeitung zufolge berechnete Wirecard in seiner Bilanz für 2017 auf Treuhandkonten geparkte Gelder zu den eigenen Bar-Reserven hinzu. Von Wirecard war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Die "Financial Times" hat in den vergangenen Monaten mehrfach über angebliche Unregelmäßigkeiten bei den Wirecard-Bilanzpraktiken berichtet. Das Unternehmen wies die Vorwürfe zurück und kündigte an, die Bücher von unabhängigen Wirtschaftsprüfern durchleuchten zu lassen.