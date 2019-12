FOKUS 1-Wirecard weist Vorwurf der Bilanz-Trickserei zurück

* “FT” - Wirecard verbuchte Treuhand-Gelder als Bar-Reserven

* Wirecard - Alle Bargeld-Positionen wurden ordnungsgemäß verbucht

* Aktie im Minus (Neu: Wirecard-Stellungnahme)

Frankfurt, 09. Dez (Reuters) - Wirecard weist den in einem Bericht der britischen Zeitung “Financial Times” erhobenen Vorwurf der Bilanz-Trickserei zurück. Sämtliche Bargeld-Positionen seien gemäß des IFRS-Buchhaltungsstandards verbucht worden, sagte eine Sprecherin des Online-Zahlungsabwicklers am Dienstag. Die Wirecard-Aktie grenzte daraufhin ihre Verluste etwas ein und notierte nur noch 1,9 Prozent tiefer.

Der Zeitung zufolge rechnete Wirecard in seiner Bilanz für 2017 auf Treuhandkonten geparkte Gelder zu den eigenen Bar-Reserven hinzu. Die “Financial Times” hat in den vergangenen Monaten mehrfach über angebliche Unregelmäßigkeiten bei den Wirecard-Bilanzpraktiken berichtet. Das Unternehmen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und angekündigt, die Bücher von unabhängigen Wirtschaftsprüfern durchleuchten zu lassen. (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Hans Seidenstücker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)