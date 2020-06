MÄRKTE-Anleger werfen Wirecard-Aktien in hohem Bogen aus den Depots

Frankfurt, 08. Jun (Reuters) - Wirecard-Anleger sind nach der Strafanzeige gegen die vier Vorstände des Zahlungsabwickler auf der Flucht. Die Aktien brachen am Montag zeitweise um mehr als sechs Prozent auf 88,78 Euro ein und waren mit Abstand größter Verlierer im Dax. Vor allem langfristig orientierte Investoren sollten ihre Finger von den Aktien lassen, sagte ein Händler. Als nächstes stelle sich die Frage, ob Firmenchef Markus Braun vor die Tür gesetzt werde. Zudem stünden Investoren in den Startlöchern mit Klagen.

Positiv kam nach Ansicht eines anderen Händler dagegen an, dass Wirecard seine Jahresziele und den Termin für die Vorlage des Jahresabschlusses 2019 bestätigt hat. Der Konzern, der für Händler und Konsumenten Zahlungen an Ladenkassen oder in Online-Shops abwickelt, rechnet für dieses Jahr mit einem operativen Gewinn (Ebitda) zwischen 1,0 Milliarden bis 1,12 Milliarden Euro. Der Geschäftsbericht 2019 wurde mehrfach verschoben und ist nun für den 18. Juni terminiert.

Die Finanzaufsicht BaFin hat Braun und die drei weiteren Vorstände bei der Staatsanwaltschaft München wegen des Verdachts auf Marktmanipulation angezeigt. Diese durchsuchte am Freitag die Firmenzentrale in Aschheim bei München. Konkret wirft die Behörde den Managern vor, sie hätten Investoren in die Irre geführt mit zwei Pflicht-Börsenmitteilungen im März und April.