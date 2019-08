MÄRKTE-Werbefirma WPP kommt mit Umbau voran - Aktionäre freut's

London, 09. Aug (Reuters) - Der britische Werberiese WPP kommt mit seinem Firmenumbau voran und beflügelt damit seine Aktien. Die Papiere legten am Freitag zeitweise um gut zehn Prozent zu und standen damit mit Abstand an der Spitze des britischen Leitzindex. Im abgelaufenen Quartal sanken die Erlöse weniger stark als erwartet. “Wir glauben, dass wir die richtige Strategie haben”, sagte Firmenchef Mark Read, der 2018 den Gründer Martin Sorrell abgelöst hatte.

WPP steckt mitten in einem Firmenumbau nach einer Reihe von Gewinnwarnungen in den vergangenen beiden Jahren und dem Verlust wichtiger Kunden. Viele beklagten sich, dass der Konzern mit 130.000 Mitarbeitern zu langsam in einer digitalen Welt ist. Read fusionierte daraufhin einige der Firmenbereiche und passte die Bonusregelungen an, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit in dem Unternehmen zu verbessern, das durch eine Reihe von Zukäufen aufgebaut worden war. Zwischen März 2017 und März 2019 brach der Aktienkurs um 60 Prozent ein. Seither hat er wieder etwa 20 Prozent gewonnen. (Reporterin: Kate Holton, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)