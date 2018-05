MÄRKTE-Anleger schlagen sich um Aktien von Wrestling-Veranstalter WWE

Frankfurt, 17. Mai (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Gewinnsprung steigen Anleger bei World Wrestling Entertainment ein. Die Aktien des Veranstalters stiegen am Donnerstag an der Wall Street um bis zu 16,4 Prozent auf ein Rekordhoch 50,75 Dollar. Einem Bericht des “Hollywood Reporters” zufolge will die Fernsehkette NBC Universal die Veranstaltungsreihe “Raw” übertragen. Die Tochter des US-Kabelnetzbetreibers Comcast sei bereit, für die Übertragungsrechte das Dreifache der aktuellen Summe zu bezahlen. Die Rechte für die bislang von NBC Universal übertragenen “Smackdown”-Veranstaltungen würden voraussichtlich an Twenty-First Century Fox gehen.

