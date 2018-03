MÄRKTE-Anleger setzen auf Casinobetreiber Wynn

Frankfurt, 08. Mrz (Reuters) - Eine angehobene Dividende ermuntert Anleger zum Einstieg bei Wynn Resorts. Die Aktien des Casinobetreibers stiegen an der Wall Street am Donnerstag um 4,4 Prozent auf 175,80 Dollar. Das Unternehmen will ab dem laufenden Quartal vierteljährlich 0,75 Dollar je Aktie ausschütten. Außerdem sei der operative Gewinn in den ersten beiden Monaten 2018 ersten Berechnungen zufolge um 27 bis 34 Prozent gestiegen. Vor allem das Geschäft in der chinesischen Sonderverwaltungszone Macau habe sich besser entwickelt als gedacht, urteilten die Analysten der Investmentbank Jefferies. Sie bekräftigten ihre Kaufempfehlung und hoben das Kursziel auf 200 von 181 Dollar an. (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles