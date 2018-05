MÄRKTE-Dax schließt leicht im Minus

Frankfurt, 14. Mai (Reuters) - Nachfolgend die Kurse ausgewählter Indizes zum Xetra-Handelsschluss am Montag: Index-Stände 17:30 Plus/Minus 14.05.18 in Prozent Dax 12.977,71 -0,2 MDax 26.644,50 -0,2 TecDax 2.772,83 -0,2 SDax 12.521,95 -0,4 EuroStoxx50 3.566,23 +0,0 Stoxx50 3.136,35 +0,1 ATX 3.512,71 -0,3 Dow Jones 24.967,30 +0,6 Nasdaq 7.439,28 +0,5 S&P 500 2.737,29 +0,4 Umsatz aller Dax-Werte Stand 14.05.18 in Millionen Stück 79,555 in Milliarden Euro 2,918 Ölpreis 17:30 Plus/Minus in Dollar je Barrel 14.05.18 in Prozent Brent 78,18 +1,4 WTI 71,18 +0,7 (zusammengestellt vom Reuters Marktteam)