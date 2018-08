MÄRKTE-Anleger geben Zahlen von Bewertungsportal Yelp 5 Sterne

Frankfurt, 09. Aug (Reuters) - Ein Quartalsergebnis über Markterwartungen beschert Yelp den größten Kurssprung seit einem Jahr. Die Aktien des US-Bewertungsportals stiegen am Donnerstag um knapp 26 Prozent auf 48,04 Dollar. Dabei wechselten innerhalb der ersten Handelsstunde an der Wall Street bereits mehr als drei Mal so viele Yelp-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Die vorgelegten Zahlen seien durch die Bank besser ausgefallen als erwartet, urteilte Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies. Er lobte außerdem die angehobenen Gesamtjahresziele. Da die Aktie noch Luft nach oben habe, bekräftige er seine Kaufempfehlung und hebe das Kursziel auf 55 Dollar an.

Yelp machte den Angaben zufolge einen Quartalsumsatz von 235 Millionen Dollar und einen operativen Gewinn von 47 Millionen Dollar. Für 2018 stellte das Unternehmen Erlöse von 952 bis 967 Millionen Dollar in Aussicht.