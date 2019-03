MÄRKTE-Zalando-Rivale Asos enttäuscht Anleger mit Quartalszahlen

Frankfurt, 19. Mrz (Reuters) - Der britische Zalando-Rivale Asos hat im vergangenen Quartal die Erwartungen von Analysten verfehlt und damit seine Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktien des Online-Modehändlers brachen an der Börse in London um bis zu 13,2 Prozent auf 2790 Pence ein. In deren Sog rutschten die Zalando-Titel zeitweise um 4,2 Prozent auf 33,78 Euro ab und waren einer der größten Verlierer im deutschen Nebenwerteindex MDax.

Asos steigerte die Quartalsumsätze um elf Prozent auf 641 Millionen Pfund. Branchenexperten hatten im Schnitt mit 653 Millionen gerechnet. (Reporter: Patricia Uhlig, Arathy S Nair, redigiert von Georg Merziger