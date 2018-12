MÄRKTE-Gewinnwarnung von Asos schockt Anleger von Zalando

Frankfurt, 17. Dez (Reuters) - Nach einer Gewinnwarnung des britischen Online-Modehändlers Asos haben die Anleger des deutschen Rivalen Zalando am Montag die Notbremse gezogen. Die im Nebenwerteindex MDax notierten Aktien brachen um bis zu 17,8 Prozent auf ein Vier-Jahres-Tief von 20,99 Euro ein. Die Titel von Asos sackten an der Börse in London um 38,5 Prozent auf 2574 Pence ab und erreichten den tiefsten Stand seit drei Jahren.

Die Briten senkten wegen schwacher Geschäfte im November ihre Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr 2018/19. Die Ergebnismarge vor Steuern und Zinsen (Ebit) soll demnach nur bei zwei Prozent statt bei vier Prozent liegen. Außerdem rechnet Asos mit weniger Umsatzwachstum.

Zalando hatte seine Prognosen kürzlich ebenfalls gesenkt und war im dritten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Firmenchef David Schneider hatte vor ein paar Tagen noch gesagt, er sei positiv gestimmt für den Geschäftsverlauf im vierten Quartal.

In den Abwärtsstrudel von Asos gerieten auch die Aktien von anderen Konkurrenten: Titel von Boohoo verloren 19 Prozent, Next gaben acht Prozent nach, Marks and Spencer fielen um 4,5 Prozent. (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Boris Berner.)