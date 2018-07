MÄRKTE-Zooplus fallen mit Zahlen durch

Frankfurt, 19. Jul (Reuters) - Der Online-Tierfutterhändler Zooplus hat mit seinem Zwischenbericht die Anleger nicht überzeugt. Die im SDax gelisteten Aktien fielen am Donnerstag um 9,7 Prozent auf 144,70 Euro. Dabei hatte Zooplus den Umsatz um 23 Prozent auf 320 Millionen Euro gesteigert. Das sei aber etwas enttäuschend, erklärten die Analysten von Baader Helvea. “Das lag etwas unter den Markterwartungen.” Der Vorstand habe zwar seine Erlösprognose für das Gesamtjahr mit plus 21 bis 23 Prozent bestätigt. Allerdings dürften die Umsätze im zweiten Halbjahr wegen der hohen Vergleichszahlen bröckeln, schrieben die Analysten weiter. (Reporter: Andrea Lentz; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles