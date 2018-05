MÄRKTE-Online-Immobilienvermittler ZPG nach Kaufofferte mit Kurssprung

Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Eine umgerechnet 2,5 Milliarden Euro schwere Offerte des Finanzinvestors Silver Lake beschert ZPG den größten Kurssprung der Firmengeschichte. Die Aktien des britischen Online-Immobilienvermittlers stiegen am Freitag um gut 30 Prozent auf ein Rekordhoch von 488,4 Pence. Dabei wechselten innerhalb der ersten Handelsstunde bereits mehr als fünf Mal so viele ZPG-Papiere den Besitzer wie an einem gesamten Durchschnittstag.

Silver Lake bietet den Eignern des Betreibers der Immobilien-Seiten Zoopla und PrimeLocation 490 Pence je Aktie in bar. ZPG bezeichnete die Offerte als “fair und vernünftig”.

Dem ZPG-Großaktionär Daily Mail and General Trust verhalf die Offerte zu einem Kursplus von bis zu 9,4 Prozent. Damit steuern die Papiere des Herausgebers der Zeitung Daily Mail auf den größten Tagesgewinn seit fünfeinhalb Jahren zu. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)