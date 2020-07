Schweizer Anleger bleiben vor US-Zinsentscheid in Deckung

Zürich, 29. Jul (Reuters) - An der Schweizer Börse sind die Anleger am Mittwoch weiter in Deckung geblieben. Der Leitindex SMI gab 0,2 Prozent auf 10.255 Punkte nach. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank, der nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht wird, hielten sich die Anleger zurück. Zudem schürten die global anziehenden Coronavirus-Ansteckungen die Angst vor neuen, umfangreichen Einschränkungen.

Einmal mehr verhinderten die in Krisenzeiten gefragten defensiven Schwergewichte ein stärkeres Abrutschen des Marktes. So zogen die Anteile des Pharmakonzerns Roche 0,6 Prozent an und der Augenheilkonzern Alcon gewann 1,8 Prozent an Wert. Die den SMI dominierenden Nestle-Aktien notierten am Tag vor der Halbjahresbilanz stabil. Analysten gehen davon aus, dass sich der Lebensmittelkonzern während der Covid-19-Krise vergleichsweise gut geschlagen hat.

Zu den grössten Verlierern zählten Finanzwerte. Die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse sanken um 2,8 beziehungsweise 1,2 Prozent.

Am breiten Markt trennten sich die Investoren erneut von Tourismuswerten wie dem Duty-free-Shop-Betreiber Dufry und dem Online-Reisebüro LM Group. Verschärfte Quarantäne- und Hygienevorschriften dürften die bereits schwer von der Coronavirus-Krise getroffene Branche weiter belasten.