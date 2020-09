Schweizer Anleger bleiben vorsichtig

Zürich, 22. Sep (Reuters) - Nach dem Kursrutsch vom Wochenstart sind die Anleger an der Schweizer Börse am Dienstag vorsichtig geblieben. Der Leitindex SMI rückte 0,1 Prozent auf 10.340 Punkte vor. Angesichts der weltweit steigenden Coronavirus-Neuansteckungen und der Angst vor neuen einschneidenden Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie trauten sich die Investoren trotz des ermässigten Kursniveaus nicht recht aus der Deckung.

An die Spitze der Standardwerte setzte sich der Augenheilkonzern Alcon mit einem Kursplus von 2,1 Prozent. Gefragt waren auch Anteile von jüngst eher geschmähten Industriewerten. Die Titel des Elektrotechnikkonzerns ABB und des Zementherstellers LafargeHolcim zogen jeweils 0,6 Prozent an. SMI-Stützen waren auch die beiden Schwergewichte Nestle und Roche mit jeweils 0,5 Prozent Kurszuwachs.

Auf der Verliererseite dominierten erneut Finanzwerte: Die Bankaktien Credit Suisse und UBS gaben 0,5 und 0,3 Prozent nach. Die Versicherer Swiss Re, Swiss Life und Zurich verloren bis zu einem Prozent an Wert. SMI-Neuling Partners Group dagegen zog nach dem schwachen Debüt im Bluechip-Segment 0,3 Prozent an. Der Finanzinvestor hatte am Montag den Personaldienstleister Adecco im Barometer der 20 grössten Schweizer Börsenwerte ersetzt. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)