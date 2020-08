Einkaufsmanagerindizes machen Mut - Schweizer Börse steigt kräftig

Zürich, 03. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse ist mit Elan in den Monat August gestartet. Der Leitindex SMI schnellte dank ermutigender Wirtschaftszahlen um 2,5 Prozent auf 10.258 Punkte hoch - das grösste Tagesplus seit zwei Monaten. In Europa signalisierten die Einkaufsmanagerindizes eine Rückkehr der Industrie auf den Wachstumspfad, und auch in der Schweiz fasst die Branche nach dem Coronavirus-bedingten Einbruch wieder Tritt.

Gefragt waren vor allem konjunkturzyklische Titel, die von einem Aufschwung am stärksten profitieren würden. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB zogen 4,2 Prozent an, die der Bauchemiefirma Sika 3,5 Prozent und die des Zementherstellers LafargeHolcim 2,6 Prozent. Auch zu Finanzwerten griffen die Anleger: Die Grossbank Credit Suisse gewann 2,8 Prozent an Wert und der Versicherer Zurich 3,3 Prozent.

Dem Markt hinterher hinkte Indexschwergewicht Nestle mit einem Kursplus von 1,4 Prozent. Der Lebensmittelkonzern gilt als eher defensive Anlage, die bei Aussicht auf einen wirtschaftlichen Aufschwung auf weniger Interesse stösst.

Am breiten Markt konnten die Dufry-Aktien einen anfänglichen Kursrutsch mehr als wettmachen und zogen 1,6 Prozent an. Der Duty-free-Shop-Betreiber ist im ersten Halbjahr tief in die roten Zahlen gerutscht und rechnet erst 2022 mit einer Rückkehr zum Vorkrisennineau. (Reporter: Paul Arnold. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)