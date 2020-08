Schweizer Anleger bleiben skeptisch - Börse gibt nach

Zürich, 06. Aug (Reuters) - Die Schweizer Anleger haben am Donnerstag ihre Skepsis über die weitere konjunkturelle Entwicklung in Corona-Zeiten nicht abgelegt. Der Leitindex SMI der Börse Zürich ermässigte sich um weitere 0,4 Prozent auf 10.056 Punkte. Unter den Marktteilnehmern griff die Angst um sich, dass die Coronavirus-Krise die globale Wirtschaft nachhaltiger und länger bremsen könnte, als bislang befürchtet. Auch der andauernde Disput um ein Hilfspaket in den USA dämpfte die Stimmung.

Die Standardwerte rutschen überwiegend ins Minus. Ans Ende der SMI-Werte setzte sich Swiss RE mit einem Kursabschlag von 1,7 Prozent. Zahlungen und Rückstellungen für Schäden im Zusammenhang mit der Virus-Krise haben den Rückversicherer bislang bereits Milliarden gekostet. Rivale Münchener Rück warnte wegen steigender Todesfälle und der Absage von Grossveranstaltungen vor weiteren Belastungen durch die Pandemie. Die Aktien des Versicherers Zurich gaben 0,7 Prozent nach.

Aber auch konjunktursensitive Werte lagen im Abseits. So verlor der Aromen- und Dufthersteller Givaudan 1,1 Prozent an Wert, der Uhrenkonzern Swatch ein Prozent und der Zementproduzent LafargeHolcim 0,8 Prozent.

Zu den wenigen Gewinnern gehörte Adecco mit einem Kursanstieg von 0,2 Prozent. Der Personaldienstleister hat im zweiten Quartal überraschend einen Gewinn erzielt. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702 oder +49 30 2201 33711)