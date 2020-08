Schweizer Börse zieht an - Schwergewichte bremsen

Zürich, 11. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag zugelegt. Mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 10.137 Punkte hinkte der Leitindex SMI andern wichtigen Börsenplätzen allerdings deutlich hinterher. So schoss der Dax in Frankfurt unterstützt von einem überraschenden Anstieg des ZEW-Index 1,7 Prozent hoch, und an der Wall Street ging der S&P 500 getrieben von Hoffnungen auf zusätzliche Konjunkturhilfen zur Überwindung der Coronavirus-Folgen auf Rekordkurs.

Auch in Zürich standen konjunkturabhängige Werte in der Gunst der Anleger. Der Personaldienstleister Adecco und die beiden Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch gewannen jeweils mehr als drei Prozent an Wert. Ferner waren die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB, des Zementproduzenten LafargeHolcim sowie Bank- und Versicherungstitel gefragt.

Dagegen standen die als defensive Anlage geltenden Indexschwergewichte im Abseits - und bremsten den SMI merklich: Die Anteile des Lebensmittelkonzerns Nestle notierten praktisch auf dem Vortagesniveau und Pharmawert Roche gab sogar 0,7 Prozent nach.

Am breiten Markt schnellten die Titel von Molecular Partners 18 Prozent hoch. Die Schweizer Regierung hat sich für einen hohen einstelligen Millionenbetrag 3,2 Millionen Dosen eines Wirkstoffs zur Behandlung von Coronavirus-Patienten reserviert, an dem die Firma forscht. Die klinischen Tests mit MP0420 sollen im vierten Quartal beginnen.