Aussicht auf US-Konjunkturpaket gibt Schweizer Börse Auftrieb

Zürich, 12. Aug (Reuters) - An der Schweizer Börse haben die Anleger am Mittwoch in Erwartung neuer milliardenschwerer Konjunkturhilfen in den USA zugegriffen. Der Leitindex SMI stieg um 1,3 Prozent auf 10.282 Punkte. Auch positiv aufgenommene Wirtschaftszahlen und die Hoffnung auf einen bald verfügbaren Coronavirus-Impfstoff hoben die Stimmung.

Zu einem Kurssprung setzte Sunrise an. Die Aktien des Telekomkonzerns schossen nach dem 6,8 Milliarden Franken schweren Übernahmeangebot des US-Kabelnetzbetreibers Liberty Global um 26 Prozent auf 109 Franken hoch. Liberty Global bietet den Aktionären 110 Franken je Aktie in bar an.

Unter den Bluechips setzte sich Sunrise-Rivale Swisscom am Tag vor der Halbjahresbilanz mit 2,5 Prozent Wertzuwachs an die Spitze. Analysten zeigten sich skeptisch, ob der Zusammenschluss von Sunrise mit der Liberty-Tochter UPC den Markt nachhaltig verändern werde. Angesichts des hohen Übernahmepreises sei es nicht wahrscheinlich, dass Sunrise einen harten Preiskampf anzettelt. Swisscom dominiert den Schweizer Telekommarkt.

Gefragt waren auch Finanzwerte: Die Anteile der Credit Suisse stiegen um 1,9 Prozent, die der Versicherer Zurich, Swiss Re und Swiss Life rückten jeweils 1,3 Prozent vor. Zurich und Swiss Life wollen am Donnerstag Halbjahreszahlen präsentieren.