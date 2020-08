Schweizer Börse erleidet zum Wochenschluss Schwächeanfall

Zürich, 14. Aug (Reuters) - Wachsende Zweifel an einer schnellen Erholung der Weltwirtschaft haben den Schweizer Börse am Freitag zugesetzt. Händler verwiesen auf überraschend schwache Zahlen zur chinesischen Industrieproduktion sowie enttäuschenden US-Einzelhandelsumsätze. Der SMI sank um 1,0 Prozent auf 10.155 Punkte. Im Verlauf der gesamten Woche resultierte dennoch ein Plus von knapp einem Prozent.

Quer durch die Branchen verloren die Firmen an Wert. Dazu gehörten auch die üblicherweise krisensicheren Aktien des Aromenherstellers Givaudan, die zwei Prozent sanken. Der Augenheilkonzern Alcon büsste 1,9 Prozent ein, das Bauchemieunternehmen Sika 1,8 Prozent. Leicht im Plus notierten dagegen der stark auf den Heimmarkt ausgerichtete Lebensversicherer Swiss Life.

Reisewerte sackten ab. Die Aktien des Dutyfree-Händlers Dufry ermässigten sich um 3,5 Prozent, das Online-Reisebüro Lastminute um 2,9 Prozent. Marktexperten verwiesen auf Sorgen vor möglichen neuen flächendeckenden Reisebeschränkungen in Europa. Zuvor hatte Grossbritannien angekündigt, Reise-Rückkehrer aus Frankreich und einigen weiteren Staaten in eine 14-tägige Quarantäne zu schicken. Die Regierung in Paris kündigte vergleichbare Maßnahmen für Grossbritannien-Reisende an.

Reporter: Oliver Hirt