Schweizer Börse rutscht ab

Zürich, 18. Aug (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Dienstag ins Minus gerutscht. Auch neue Rekordhochs an den US-Leitbörsen S&P 500 und Nasdaq vermochten die Marktteilnehmer nicht aus der Deckung zu locken. Anhaltend hohe Ansteckungszahlen und neue Einschränkungen zur Eindämmung des Virus - Frankreich etwa führt ab September eine landesweite Maskenpflicht am Arbeitsplatz ein - sorgen für Nervosität und Risikoscheu. Der Bluechip-Index SMI sank um 0,7 Prozent auf 10.158 Punkte.

Die Anleger kippten Bankaktien aus den Depots: Credit Suisse und UBS verloren 2,1 beziehungsweise 1,7 Prozent an Wert. Auch Anteile von konjunktursensitiven Industrie- und Serviceunternehmen, die jüngst kräftig gestiegen waren, wurden verkauft. Die Titel der Prüffirma SGS gaben 1,5 Prozent nach, die des Aromen- und Duftherstellers Givaudan ein Prozent und die der Luxusgüterkonzerne Richemont und Swatch ein beziehungsweise 0,7 Prozent. Die Aktien des Augenheilkonzerns Alcon fielen am Tag vor der Quartalsbilanz um 3,6 Prozent. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33702 oder +49 30 2201 33711)