Schweizer Börse gibt nach - Julius Bär nach Zwischenbericht gefragt

Zürich, 19. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Montag anfängliche Kursgewinne wieder eingbüsst und ist ins Minus gerutscht. Der Leitindex SMI notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsschluss 0,2 Prozent tiefer bei 10.189 Punkten. Die in vielen Ländern stark steigenden Neuinfektionen schürten unter den Anlegern die Angst vor neuen einschneidenden Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie und deren Folgen für die globale Wirtschaft. Auch die nahenden US-Präsidentschaftswahlen sorgten für Nervosität.

Unterstützung kam von gut aufgenommenen Firmenbilanzen. Die Aktien von Julius Bär stiegen um 6,6 Prozent. Die Privatbank verdiente dank Sparprogramm und Handelsboom mehr. Die Investoren wetteten in der Folge auch bei UBS und Credit Suisse auf gute Quartalsergebnisse; die Aktien der beiden Grossbanken kleterten um 3,2 beziehungsweise 4,7 Prozent. Die UBS will am Dienstag Zahlen vorlegen, Rivale Credit Suisse in der kommenden Woche. Auch bei den Versicherern Swiss Re und Zurich griffen die Anleger zu.

Aus den Depots gekippt wurden dagegen konjunktursensitive Werte wie der Zementkonzern LafargeHolcim und das Bauchemieunternehmen Sika. Die Anteile des Pharmazulieferers Lonza büssten 1,9 Prozent ein. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)