UBS und Logitech trotzen der Schwäche der Schweizer Börse

Zürich, 20. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag trotz Kursgewinnen der UBS erneut nachgegeben. Der Leitindex SMI büsste nach dem verhaltenen Wochenauftakt weitere 0,2 Prozent auf 10.161 Punkte ein. Angesichts stark anziehender Infektionen und der Angst vor einschneidenden und wirtschaftsschädigenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie trauten sich die Anleger nicht aus der Deckung. Auch Zweifel am Zustandekommen eines US-Konjunkturpakets trübten die Stimmung.

Gefragt war UBS. Mit einem Kursplus von drei Prozent setzten sich die Aktien der grössten Schweizer Bank an die Spitze der Bluechips. Nach neun Jahren im Amt verabschiedet sich Konzernchef Sergio Ermotti mit einem satten Gewinnsprung. Das Institut fuhr von Juli bis September das beste Ergebnis in einem Sommerquartal seit zehn Jahren ein. Im Sog von UBS stiegen auch die Credit-Suisse-Anteile um 0,8 Prozent. Der UBS-Rivale will sein Quartalsergebnis kommende Woche veröffentlichen.

Belastet wurde der Markt vor allem von Kursverlusten der beiden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche.

Am breiten Markt stiegen die Logitech-Titel vorübergehend mit dem grössten Tagesgewinn der Firmengeschichte von 22 Prozent auf ein Rekordhoch von 89,62 Franken. Die starke Zunahme von Homeoffice im Zuge der Coronavirus-Krise hat Umsatz und Ergebnis der schweizerisch-amerikanischen Computerzubehör-Firma angetrieben. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)