Schweizer Börse - Rückzug der Anleger hält an

Zürich, 22. Okt (Reuters) - Die Schweizer Börse hat die Talfahrt am Donnerstag fortgesetzt. Händler erklärten, die in vielen Ländern steigenden Corona-Infektionszahlen trübten die Konjunkturaussichten ein. Eine erneute Rezession erachteten die Anleger allerdings als unwahrscheinlich. Zudem stellten sich die Investoren darauf ein, dass vor der US-Präsidentenwahl kaum neue US-Wirtschaftshilfen beschlossen werden dürften. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 9958 Punkte.

Die Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsgang überdurchschnittlich stark von der Konjunktur abhängen, gaben nach. Der Zementriese LafargeHolcim verlor zwei Prozent an Wert. Der Uhrenhersteller Swatch ermässigte sich um 1,2 Prozent. Auch der Luxusgüterkonzern Richemont musste Federn lassen.

Oben aus schwangen dagegen Sika. Die Coronavirus-Pandemie hat den Bauchemiekonzern in den ersten neun Monaten kaum gebremst. Der Gewinn sank um 0,9 Prozent auf 561,5 Millionen Franken. Auch der Versicherer Zurich und der Augenheilkonzern Alcon legten zu. EFG International gewann 0,5 Prozent an Wert. Die Finanzmarktaufsicht hat die Strafe der inzwischen in EFG aufgegangenen Bank BSI wegen ihrer Beteiligung am milliardenschweren 1MDB-Korruptionsfall reduziert. (Reporter: Oliver Hirt redigiert von Kerstin Dörr)