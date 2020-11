Schweizer Börse verlangsamt Kursanstieg

Zürich, 05. Nov (Reuters) - Nach den kräftigen Gewinnen des Vortages hat die Schweizer Börse am Donnerstag ein gemächlicheres Tempo angeschlagen. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.308 Punkte und hinkte damit vielen anderen Börse hinterher. Händler erklärten, das sich abzeichnende Kräfte-Gleichgewicht zwischen den Demokraten und den Republikanern im US-Parlament sei aus Anlegersicht positiv, weil damit etwa Steuererhöhungen unwahrscheinlicher geworden seien. Dies habe den Risiko-Appetit der Anleger erhöht. Krisensichere Werte wie Nestle, die Pharmawerte Roche und Novartis sowie Swisscom, die an der Schweizer Börse schwer gewichtet sind, verloren dagegen Boden und bremsten die Entwicklung des SMI.

Tagessieger waren mit einem Plus von drei Prozent die Richemont-Titel. Das Luxusgüterunternehmen, das unter den Auswirkungen der ersten Coronavirus-Welle schwer gelitten hatte, veröffentlicht am Freitag den Zwischenbericht. Auch Rivale Swatch sowie die Grossbanken Credit Suisse und UBS zogen an.

Relief Theraupheutics kletterten nach den schweren Kursverlusten der Vortage um 27 Prozent. Die Biotechfirma und Partner NeuroRx setzen die Rekrutierung von Patienten für eine klinische Studie eines Wirkstoffs zur Behandlung von Covid-19 fort. Ein Prüfausschuss identifizierte bei einer Zwischenanalyse keine Sicherheitsrisiken. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Ralf Bode.)