Schweizer Börse - Impfstoff-Hoffnungen befeuern Reise-Werte

Zürich, 09. Nov (Reuters) - Angesichts des mutmaßlichen Erfolgs bei dem Corona-Impfstoffkandidaten von Pfizer und BioNTech haben die Anleger an der Schweizer Börse am Montag ihre Portfolios umgeschichtet: Aufwärts ging es vor allem bei den Aktien von Unternehmen, die besonders unter den Corona-Einschränkungen leiden. Dagegen gerieten die Lockdown-Profiteure teilweise kräftig unter Druck. Unter dem Strich gewann der SMI 1,0 Prozent auf 10.425 Punkte.

Tagessieger unter den Standardwerten waren Richemont. Die Aktien des Luxusgüterkonzerns, die am Freitag von einem guten Zwischenbericht profitiert hatten, kletterten weitere zehn Prozent nach oben. Bei den Nebenwerten schossen auch andere stark vom Tourismus abhängigen Titel noch deutlicher hoch. Der Dutyfreeshop-Betreiber Dufry gewann über ein Fünftel an Wert, Jungfraubahn 18 Prozent und das Online-Reisebüro Lastminute 17 Prozent.

Dagegen sanken die Roche-Titel, deren Coronavirus-Test bei einer breiten Impfung der Weltbevölkerung weniger gefragt sein dürften, drei Prozent. Kleinere Titel, die im Zug der Coronakrise teils kräftige Kursgewinne verbucht hatten, sackten ab. Relief Therapeutics, die an einem Wirkstoff zur Behandlung des Wirkstoffs arbeiten, brachen um ein Viertel ein. Auch der Laborausrüster Tecan und der Computerzubehör-Hersteller Logitech rauschten in die Tiefe. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte))