Schweizer Börse - Novartis schiebt und Roche bremst

Zürich, 24. Nov (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag leicht angezogen. Mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 10.488 Punkte hinkte der Leitindex SMI anderen wichtigen Indizes allerdings hinterher. An anderen Börsenplätzen griffen Anleger vor allem zu Industrie- und Finanzwerten. Sie hofften darauf, dass die Covid-19-Pandemie rasch überwunden werden kann und eine US-Finanzministerin Janet Yellen bald Finanzhilfen auf den Weg bringt.

Die Roche-Scheine sanken um 0,7 Prozent. Der als krisensicher geltende Pharmakonzern, einer der schwergewichtigsten SMI-Werte, ist bei Investoren weniger gefragt, wenn sie auf einen Konjunkturaufschwung setzen. Auch Umschichtungen in Novartis drückten den Roche-Kurs. Novartis will mit zusätzlichen Kosteneinsparungen rentabler werden und hat seinen Eigentümern den Rückkauf weiterer Aktien in Aussicht gestellt. Die Novartis-Anteile stiegen um 0,8 Prozent und behaupteten sich damit gegen den Branchentrend: Der Index der europäischen Gesundheitswerte büsste 0,8 Prozent ein.

Zu den Kursgewinnern gehörten als besonders konjunkturabhängig geltende Unternehmen wie Banken. Credit Suisse gewann 3,9 Prozent an Wert, obwohl eine Investition in einen Hedgefonds-Anbieter das Geldhaus teuer zu stehen kommt. Die Anteile des Schweizer Branchenprimus UBS zogen 3,6 Prozent an. (Reporter: Paul Arnold redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)