Schweizer Börse überwindet 10.500-Punkte-Marke

Zürich, 26. Nov (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Donnerstag leicht zugelegt. Zugpferde waren dabei die Aktien der im Leitindex schwer gewichteten Pharma- und Nahrungsmittelwerte. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.510 Punkte. Händler erklärten, angesichts der wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Pandemie-Beschränkungen und der stolzen Bewertung vieler Titel zögerten die Anleger, sich am Aktienmarkt neu zu engagieren. Zudem fehlten die Impulse von der Wall Street, weil in den USA Thanksgiving begangen werde.

Tagessieger unter den Blue chips waren mit einem Plus von 1,3 Prozent die Titel des Pharmakonzerns Roche. Auch der Rivale Novartis setzte den Aufwärtstrend fort und gewann 0,4 Prozent. Ebenfalls gesucht waren der Nahrungsmittelriese Nestle und der Aromenhersteller Givaudan. Im Abseits standen dagegen die Versicherer. Zurich gaben 1,4 Prozent nach, Swiss Life 0,8 Prozent.

Bei den Nebenwerten kletterten Autoneum 2,5 Prozent. Der Zulieferer sprach von einer schneller als erwarteten Erholung der Autoproduktion. Comet kletterten fast neun Prozent. Der Halbleiter-Ausrüster hat für 2020 über den Markt-Erwartungen liegende Umsatz- und Profitabilitätswerte in Aussicht gestellt. (Reporter: Oliver Hirt redigiert von Kerstin Dörr)