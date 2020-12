Schweizer Börse auf dem Rückzug - Konjunktursorgen plagen Anleger

Zürich, 03. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse ist den dritten Tag in Folge ins Minus gerutscht. Der Leitindex SMI sank am Donnerstag um 0,8 Prozent auf 10.349 Punkte. Schwache Wirtschaftsdaten fachten die Konjunktursorgen der Anleger neu an, nachdem in den vergangenen Wochen positive Nachrichten über Corona-Impfstoffe die Hoffnung auf einen baldigen Aufschwung genährt hatten. Angesichts der Massnahmen zur Eindämmung der Viruspandemie in vielen Ländern signalisierten die Einkaufsmanagerindizes der Euro-Zone im November erstmals seit fünf Monaten wieder einen Rückgang der Wirtschaftsleistung.

Die Anleger trennten sich auf breiter Front von den Anteilspapieren. Bei den Standardwerten führten der Augenheilkonzern Alcon und der Arzneimittel-Auftragshersteller Lonza mit Kursabschlägen von mehr als zwei Prozent die Verliererliste an. Am schwersten wog allerdings das Minus von 1,4 Prozent beim Pharmariesen Novartis.

Zu den raren Kursgewinnern gehörte Partners Group mit 1,2 Prozent Kursanstieg. Die Analysten von Stiefel erhöhten das Kursziel für die Private-Equity-Gesellschaft. Auch zu den Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB und des Uhrenherstellers Swatch griffen Anleger.