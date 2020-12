Gesundheitswerte ziehen Schweizer Börse ins Plus

Zürich, 04. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse hat nach dem Abwärtstrend der Vortage am Freitag etwas Boden gut gemacht. Der SMI zog um 0,3 Prozent auf 10.373 Punkte an. Händler erklärten, angesichts des schwächer als erwartet ausgefallenen Stellenaufbaus in den USA hofften die Anleger auf weitere Konjunkturhilfen. Auf Wochensicht resultierte bei den Standardwerten dennoch ein Minus von 1,2 Prozent.

Am Freitag waren vor allem Titel aus der Gesundheitsbranche gesucht. Die Aktien des Arzneimittel-Auftragsfertigers Lonza rückten 1,6 Prozent vor. Der Pharmakonzern Roche und der Augenheilkonzern Alcon kamen auf ein Plus von knapp einem Prozent. Abgaben verzeichneten dagegen die Luxusgüterwerte. Richemont verloren 0,7 Prozent, Swatch 0,6 Prozent.

Bei den Nebenwerten kletterten Aryzta um sieben Prozent, nachdem die Baader-Helvea-Analysten die Titel des Backwarenherstellers neu zum Kauf empfohlen hatten. Swissquote legten 3,9 Prozent zu. Der Online-Broker lanciert mit dem US-Elektroautohersteller Tesla einen Autoleasing-Service. Burckhardt Compression verteuerten sich um 2,2 Prozent. Der Hersteller von Kolben-Kompressoren hat einen Auftrag für Containerschiffe erhalten.