Schweizer Börse setzt Seitwärts-Trend fort

Zürich, 07. Dez (Reuters) - Eine ganze Reihe von Unsicherheitsfaktoren hat die Schweizer Börse zu Wochenbeginn gebremst. So warteten die Anleger auf Klarheit zu einem weiteren US-Corona-Hilfspaket. Dazu kämen in vielen Ländern weiter steigende Coronavirus-Fallzahlen und die stockenden Brexit-Verhandlungen. Unter dem Strich rückte der SMI am Montag um 0,1 Prozent auf 10.375 Punkte vor.

Spitzenreiter waren die Titel des Vermögensverwalters Partners Group mit einem Plus von 1,1 Prozent. Ebenfalls gesucht war die UBS, nachdem zwei Broker ihre Kursziele für die Aktien der Grossbank angehoben hatten. Roche rückten 0,5 Prozent vor. Neue Daten einer Phase-III-Studie haben die Wirksamkeit des Medikaments Hemlibra zur Behandlung der Bluterkrankheit untermauert. Relief Therapeutics zogen knapp fünf Prozent an. Die Pharmafirma hat zusammen mit Partner NeuroRx mit 165 Patienten die geplante Teilnehmer-Zahl für eine Studie mit dem Medikament Aviptadil zur Behandlung von Atemversagen bei Covid-19 erreicht.

Dagegen gab der Arzneimittel-Auftragsfertiger Lonza 1,4 Prozent nach. Der Zementriese LafargeHolcim büsste im Zuge von Gewinnmitnahmen 1,1 Prozent ein. Auch die Anteile des Rückversicherers Swiss Re schwächelten. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Ralf Bode.)