Hoffnungen auf US-Konjunkturpaket schieben Schweizer Börse an

Zürich, 09. Dez (Reuters) - An der Schweizer Börse haben sich die Anleger am Mittwoch zaghaft aus der Deckung gewagt. Der SMI rückte um 0,4 Prozent vor auf 10.430 Punkte. Händler erklärten, die Aussicht auf ein neues US-Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise habe bei den Anlegern für Zuversicht gesorgt. Die Regierung unter dem abgewählten Präsidenten Donald Trump hatte am Dienstag ein neues Hilfspaket in Höhe von 916 Milliarden Dollar vorgeschlagen.

Spitzenreiter unter den Standardwerten waren die Aktien des Uhrenherstellers Swatch mit einem Plus von 3,7 Prozent. Die Titel des zweiten grossen Luxusunternehmens Richemont verteuerten sich um 1,8 Prozent. Die Swisscom-Aktien stiegen nach einer Kurszielerhöhung durch Bank of America um 1,1 Prozent. Kursverluste verbuchten dagegen der Pharmazulieferer Lonza und der Zementriese LafargeHolcim.

Asmallworld kletterten 7,6 Prozent. Das soziale Netzwerk rechnet dank eines Immobilien-Verkaufsmandats mit einer Provision von zehn bis 15 Millionen Franken. Arbonia gewannen drei Prozent. Der Bauzulieferer hat für das Jahr 2020 Zahlen in Aussicht gestellt, die die Markterwartungen übertrafen. Neben dem Renovierungsstau hätten sich auch staatliche Förderprogramme zur energetischen Gebäudesanierung positiv ausgewirkt, so die ZKB-Analysten. (Reporter: Oliver Hirt redigiert von Kerstin Dörr)