US-Arbeitsmarktzahlen bremsen Schweizer Börse

Zürich, 10. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse ist am Donnerstag nicht in die Gänge gekommen. Anzeichen für eine stockende Erholung am US-Arbeitsmarkt verdarben den Anlegern die Kauflaune. In der abgelaufenen Woche stellten deutlich mehr Menschen in den Vereinigten Staaten erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe als in der Vorwoche und als Experten erwartet hatten. Der SMI sank um 0,1 Prozent auf 10.422 Punkte.

Die stärksten Kursverluste unter den Standardwerten verbuchten die Grossbanken. Credit Suisse büsste 2,4 Prozent ein, UBS gar 2,8 Prozent. Händler erklärten, die Investoren hätten noch ein grösseres Konjunkturpaket von der Europäischen Zentralbank erwartet. Die Papiere von LafargeHolcim sanken 2,1 Prozent. In Indien hat die Wettbewerbsbehörde Insidern zufolge die Büros von zwei Tochtergesellschaften des Schweizer Zementherstellers durchsucht. Zur Rose ermässigten sich um knapp drei Prozent. Der Deutschland-Chef und CEO der Konzerntochter DocMorris, Olaf Heinrich, verlässt die Versandapotheke aus persönlichen Gründen.

Dagegen legten die Aktien des Bauchemiekonzerns Sika 0,9 Prozent zu. Die Nestle-Papiere verteuerten sich um 0,5 Prozent. Der Bauausrüster Arbonia baute die von einem guten Ausblick angetriebenen Vortagesgewinne weiter aus.