Schweizer Anleger greifen zu Nachzüglern

Zürich, 14. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse ist verhalten in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex SMI rückte am Montag 0,1 Prozent auf 10.396 Punkte vor. Vor allem die Aussicht auf neue Geldspritzen der US-Notenbank Fed und ein weiteres, 900 Milliarden Dollar schweres Konjunkturpaket in den Vereinigten Staaten sorgten für Kauflaune. Die geplante Verschärfung der Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Deutschland und das weiter andauernde Hickhack um die Modalitäten des Ausscheidens Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) rückten in den Hintergrund.

In Zürich griffen die Investoren zu Titeln, die im laufenden Jahr hinterherhinken. So zogen die Titel der Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich jeweils mehr als ein Prozent an. Der Rückversicherer Swiss Re ist mit einem Wertverlust von 26 Prozent das Schlusslicht unter den Standardwerten, der Lebensversicherer Swiss Life und der Allspartenversicherer Zurich haben 18 beziehungsweise elf Prozent eingebüsst.

Gefragt waren auch die Aktien der Grossbank Credit Suisse, des Uhrenherstellers Swatch und des Zementkonzerns LafargeHolcim, die 2020 ebenfalls mehr als zehn Prozent Kursminus aufweisen.

Gebremst wurde der Markt vor allem von Indexschwergewicht Nestle: Die Anteile des Lebensmittel-Weltmarktführers sanken um 0,8 Prozent.