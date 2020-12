Schweizer Börse gibt gegen den Trend nach - Novartis belastet

Zürich, 15. Dez (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Dienstag erneut nachgegeben. Der Leitindex SMI sank um 0,4 Prozent auf 10.335 Punkte. Während an anderen Aktienmärkten die Anleger auf eine Erholung der Konjunktur setzten und zugriffen, kippten sie in Zürich Anteilspapiere aus den Depots. Der Schweiz droht angesichts der stark steigenden Coronavirus-Fallzahlen und einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems ein Lockdown und die Ökonomen der Regierung erwarten eine Rückkehr zu Wachstum erst im zweiten Quartal des kommenden Jahres.

Schwer auf dem SMI lastete vor allem der Kursrutsch von Novartis: Die Aktien des Pharmariesen verloren 2,1 Prozent. Marktteilnehmer führten das auch auf markttechnische Faktoren vor dem grossen Verfall am Terminmarkt am Freitag zurück. Die Scheine von Rivale Roche, einem weiteren Indexschwergewicht, büssten 0,3 Prozent ein. Der Lonza-Anteile verloren zwei Prozent. Der Arzneimittel-Auftragshersteller ist mit einem Wertzuwachs von 56 Prozent im laufenden Jahr der SMI-Spitzenreiter.

Die Aktien der Credit Suisse stiegen um 0,9 Prozent. Die Grossbank will mit Superreichen deutlich mehr verdienen. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Olaf Brenner Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)