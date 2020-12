Schweizer Börse findet neuen Schwung

Zürich, 16. Dez (Reuters) - Bewegung im Streit über staatliche Konjunkturhilfen in den USA hat der Schweizer Börse am Mittwoch Auftrieb gegeben. Der SMI legte um 1,0 Prozent auf 10.440 Punkte zu. Demokraten und Republikaner im US-Kongress hätten sich zwar noch nicht auf ein Hilfspaket geeinigt, sie bewegten sich aber in die richtige Richtung, sagte ein Experte. Ein weiterer Stimmungsaufheller seien positive Nachrichten zu den Corona-Impfstoffen.

In der Schweiz waren vor allem Versicherungswerte gesucht. Zurich kletterten drei Prozent, Swiss Re 2,5 Prozent und Swiss Life 2,1 Prozent. Baloise zogen ebenfalls drei Prozent an. Der Versicherer wird künftig die Gelder der Pensionskasse der Stadt Basel verwalten. Novartis legten gut ein Prozent zu. Die Aussicht auf einen Umsatzschub für das Herzmedikament Entresto stützte den Pharmawert.

Kursverluste verbuchten hingegen der Elektrotechnikkonzern ABB und das Sanitärtechnikunternehmen Geberit. Die Versandapotheke Zur Rose verlor 4,3 Prozent an Wert. Dagegen zogen V-Zug 6,6 Prozent an. Der Haushaltsgeräte-Hersteller hat für das Jahr 2020 mehr Nettoumsatz und einen deutlichen Anstieg des Betriebsgewinns in Aussicht gestellt. (Reporter: Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser)