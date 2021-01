Konjunkturhoffnungen treiben Schweizer Börse an

Zürich, 07. Jan (Reuters) - An der Schweizer Börse haben am Donnerstag die Konjunkturoptimisten das Ruder übernommen. Der Standardwerteindex SMI stieg um 0,6 Prozent auf 10.810 Punkte. Die Mehrheit der Demokraten des gewählten US-Präsident Joe Biden in beiden Häusern des Kongress schürte die Hoffnung auf Corona- und Konjunkturhilfen in der weltgrössten Volkswirtschaft. An der Wall Street zogen die Kurse kräftig an und in Frankfurt knackte der Dax erstmals die Markte von 14.000 Punkten.

Gefragt waren vor allem Industrie- und Finanzwerte, die von einem Wirtschaftsaufschwung stark profitieren sollten. Die Aktien der Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch stiegen um 4,2 und drei Prozent. LafargeHolcim gewann 1,9 Prozent an Wert. Der Zementkonzern steigt mit einem 3,4 Milliarden Dollar schweren Zukauf in das Geschäft mit Flachdächern ein.

Die Titel der Grossbanken Credit Suisse und UBS rückten jeweils drei Prozent vor.

Die Alcon-Aktien zogen 3,6 Prozent an. Der Augenheilkonzern bringt in den USA eine neue künstliche Linse auf den Markt.

Am breiten Markt brach der Kurse von Addex um ein Fünftel Prozent ein, nachdem die Pharmafirma eine Kapitalerhöhung ankündigte. (Reporter: Paul Arnold, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 30 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) oder +49 30 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)