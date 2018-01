MÄRKTE-Zumtobel im Aufwind - Chef stellt Amt zur Verfügung

Frankfurt, 15. Jan (Reuters) - Spekulationen auf einen Führungswechsel beflügeln Zumtobel. Die Aktien des österreichischen Leuchten-Herstellers stiegen am Montag um bis zu 4,1 Prozent auf 10,77 Euro. Einer Pflichtmitteilung zufolge stellt Firmenchef Ulrich Schumacher sein Amt zur Verfügung. Regulär laufe sein Vertrag bis 2020. Ein ähnliches Angebot der Finanzchefin Karin Sonnenmoser habe der Aufsichtsrat abgelehnt. Ende Dezember waren überraschend zwei Aufseher des wegen hohen Kostendrucks in die roten Zahlen gerutschten Unternehmens zurückgetreten. (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Klaus-Peter Senger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

