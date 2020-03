MÄRKTE-Wandelanleihe schickt Versandapotheke Zur Rose auf Talfahrt

Zürich, 26. Mrz (Reuters) - Angesichts einer drohenden Kapitalverwässerung haben sich die Anleger im grossen Stil von den Aktien der Versandapotheke Zur Rose getrennt. Die Anteile der Doc-Morris-Konzernmutter fielen am Donnerstag an der Börse in Zürich um zwölf Prozent auf 120 Franken.

Das Unternehmen will mit einer fünfjährigen Wandelanleihe bis zu 175 Millionen Franken einsammeln. Angepeilt wird ein Coupon zwischen 2,75 und 3,25 Prozent sowie eine Wandelprämie zwischen 15 und 20 Prozent. Mit dem Geld will sich Zur Rose unter anderem dafür wappnen, auf die signifikant gestiegene Nachfrage seit Beginn der Coronavirus-Krise reagieren zu können. Online-Apotheken können Medikamente unter Einhaltung der Social-Distancing-Auflagen sicherstellen, so die Firma.