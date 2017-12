Mindestens ein Palästinenser am "Tag des Zorns" getötet

Jerusalem/Gaza (Reuters) - Bei Protesten gegen US-Präsident Donald Trump sind an dem von den Palästinensern ausgerufenen “Tag des Zorns” im Nahen Osten mindestens ein Palästinenser getötet und Dutzende verletzt worden.

Palestinian protesters stand in front of a burning barricade near the West Bank city of Ramallah December 9, 2017. REUTERS/Goran Tomasevic

An der Grenze des Gazastreifens erschossen israelische Soldaten am Freitag einen Mann. Hunderte Palästinenser hätten brennende Reifen auf die Soldaten jenseits der Grenze zugerollt und mit Steinen geworfen, erklärte die israelische Armee. Die Soldaten hätten auf die Rädelsführer geschossen. Im Westjordanland und dem Gazastreifen seien mehr als 80 Palästinenser durch Gummimantelgeschosse und scharfe Schüsse verletzt worden, teilte der Rote Halbmond mit. Dutzende hätten Probleme, weil sie Tränengas eingeatmet hätten. Zum “Tag des Zorns” hatte die radikalislamische Hamas aufgerufen, um gegen Trumps Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels zu protestieren.

Nach den Freitagsgebeten in der Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalem marschierten die Gläubigen zu den Toren der Altdtadt. Sie riefen “Jerusalem gehört uns, Jerusalem ist unsere Hauptstadt” und “Wir brauchen keine leeren Worte, wir brauchen Steine und Kalaschnikows”. Es kam zu Rangeleien zwischen Demonstranten und der Polizei. Auch an einigen Orten im Westjordanland gab es Zusammenstöße. In Hebron und Bethlehem bewarfen Palästinenser israelische Soldaten mit Steinen. Die Sicherheitskräfte reagierten darauf mit Tränengas.

Im Gazastreifen wurden die Gläubigen über die Lautsprecher der Moscheen zum Protest aufgerufen. Dutzende Jugendliche zündeten auf den Hauptstraßen Reifen an. Ein Protestzug mit Hunderten Menschen setzte sich in Richtung der israelischen Grenze in Bewegung. Am Donnerstag waren bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften im Westjordanland und im Gazastreifen mindestens 31 Menschen durch Geschosse verletzt worden.

Die Lage im Nahen Osten hat sich zugespitzt, seit Trump am Mittwoch über alle Warnungen der internationalen Gemeinschaft hinweg Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannte. Die Palästinenser betrachten das seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 von Israel besetzte Ost-Jerusalem als Hauptstadt ihres künftigen Staates. Bisher unterhält kein ausländischer Staat seine Botschaft in Jerusalem. Die Hamas rief nach Trumps Entscheidung zu einer neuen Intifada auf. Bei den früheren Palästinenser-Aufständen ab 1987 und 2000 wurden Tausende Menschen getötet.

“INTIFADA BIS ZUR BEFREIUNG JERUSALEMS”

“Wer immer seine Botschaft ins besetzte Jerusalem verlegt, wird zum Feind der Palästinenser und einem Ziel der Palästinensergruppen”, sagte der Hamas-Führer Fathi Hammad, während Demonstranten in Gaza Bilder von Trump verbrannten. “Wir erklären eine Intifada bis zur Befreiung Jerusalems und von ganz Palästina.”

Auch in anderen Teilen der Welt gingen Muslime gegen Trumps Entscheidung auf die Straße. Im Iran setzten Demonstranten Bilder des US-Präsidenten und des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu in Brand. “Tod dem Teufel”, skandierten sie. Der Iran erkennt Israel nicht an und unterstützt radikale Gegner des jüdischen Staates. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo versammelten sich Hunderte Demonstranten in der al-Ashar-Moschee und davor. “Jerusalem ist arabisch! Trump, Du Verrückter, die Araber sind überall!”, riefen sie. Der Imam nannte Trumps Ankündigung eine “terroristische Entscheidung”. Auch in Malaysia und Indonesien gingen Tausende auf die Straße.

US-Außenminister Rex Tillerson erklärte unterdessen, Trump habe mit seiner Aussage keinen Hinweis auf den abschließenden Status von Jerusalem gegeben. “Er hat sehr klar zu verstehen gegeben, dass der endgültige Status, einschließlich der Grenzen, in Verhandlungen der beiden Parteien geklärt werden soll”, sagte er in Paris. Die US-Botschaft werde vermutlich weder in diesem noch im nächsten Jahr nach Jerusalem ziehen. Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian erklärte, die USA hätten sich mit Trumps Entscheidung als Nahost-Vermittler aus dem Spiel genommen. “Die Wirklichkeit sieht so aus, dass sie in dieser Frage allein und isoliert sind”, sagte er dem Rundfunksender France Inter. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, Trumps Entscheidung widerspreche dem gesunden Menschenverstand.