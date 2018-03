Israel schickt über 100 Scharfschützen an Grenze zum Gazastreifen

Jerusalem/Gaza (Reuters) - In Erwartung palästinensischer Massenproteste hat Israel über 100 Scharfschützen an die Grenze zum Gazastreifen verlegt.

Israeli soldiers drive a military vehicle near the border between Israel and the Gaza Strip, Israel March 18, 2018. REUTERS/Amir Cohen

Die vor allem aus Spezialeinheiten abgeordneten Schützen dürften das Feuer eröffnen, sobald Leben in Gefahr sei, sagte der Stabschef des Militärs, Gadi Eizenkot, der Zeitung “Yedioth Ahronoth” vom Mittwoch. Mehrere Palästinenser-Organisationen, darunter die im Gazastreifen regierende islamistische Hamas, haben zu sechswöchigen Protesten an der Grenze ab Freitag aufgerufen. Damit wollen sie für ein Recht palästinensischer Flüchtlinge auf Rückkehr in Regionen demonstrieren, die jetzt israelisches Staatsgebiet sind. Sie riefen die Palästinenser dazu auf, sich mit Kind und Kegel in fünf Zeltstädte an der Grenze zu begeben. Der UN-Sonderkoordinator für den Nahen Osten, Nickolai Mladenow, forderte beide Seiten zu Zurückhaltung auf. Vor allem Kinder sollten nicht in Gefahr gebracht werden.

Das israelische Militär hat das Grenzgebiet zum Gazastreifen für Palästinenser zum Sperrgebiet erklärt. Die Armee werde weder einen Massen-Zustrom noch Verletzungen der Grenze während der Proteste dulden, sagte Eizenkot. Israelische Soldaten haben bei früheren Palästinenser-Protesten an der Grenze mit Tränengas, Gummigeschossen wie auch scharfer Munition reagiert, wenn sie mit Steinen oder Brandsätzen beworfen wurden.

Die Proteste sollen am sogenannten Land-Tag beginnen, mit dem die Palästinenser an sechs Araber erinnern, die 1976 bei Demonstrationen gegen Landnahme von israelischen Sicherheitskräften erschossen wurden. Ebenfalls am Freitag beginnt in Israel das einwöchige Passah-Fest, für das auch verschärfte Sicherheitsvorkehrungen gelten. Enden sollen die Proteste am 15. Mai, dem “Tag der Katastrophe”, mit dem die Palästinenser an die Vertreibung Hunderttausender Palästinenser aus ihren Gebieten nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 erinnern.