Netanjahu und Al-Sissi beraten über Nahostkonflikt

Kairo (Reuters) - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich erstmals öffentlich mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi getroffen.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the 72nd United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 19, 2017. REUTERS/Lucas Jackson

Das Gespräch sei Teil der Bemühungen, den Friedensprozess im Nahen Osten wieder in Gang zu bringen, teilte die ägyptische Regierung am Dienstag mit. Die Begegnung fand bereits am Montag am Rande der UN-Vollversammlung in New York statt. Zudem traf sich al-Sissi mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, um über eine Zwei-Staaten-Lösung für den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu sprechen. Netanjahu hat erklärt, die Beziehungen zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn hätten sich verbessert. Die ägyptische Regierung erkannte Israel bereits Ende der 70er Jahre an.

Im festgefahrenen Friedensprozess deutet sich etwas Bewegung an. Zuletzt vermittelte die Regierung in Kairo zwischen den palästinensischen Organisationen Fatah und Hamas. Die Hamas dominiert den Gazastreifen. Die Fatah dagegen kontrolliert das Westjordanland und die Palästinenserbehörde, die vom Westen unterstützt wird. 2007 hatte die Hamas nach einem kurzen Bürgerkrieg von der Fatah die Kontrolle über den Gazastreifen übernommen. Seitdem beteiligt sich Ägypten weitgehend an der israelischen Blockade des Gazastreifens. Damit soll die radikalislamische Organisation bestraft werden.