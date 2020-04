Maas stellt sich trotz Corona-Krise hinter Zwei-Prozent-Ziel der Nato

German Foreign Minister Heiko Maas attends a plenum session at the lower house of parliament, Bundestag, in Berlin, Germany, February 13, 2020. REUTERS/Annegret Hilse

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich trotz der Corona-Krise zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato bekannt.

“Wir stehen zu unseren Zusagen”, sagte er am Donnerstag in Berlin kurz vor einer Videokonferenz mit seinen Nato-Kollegen, die wegen der Pandemie erstmals das traditionelle Treffen in Brüssel ersetzt. Deutschland habe seine Verteidigungsausgaben seit 2014 bereits um 45 Prozent erhöht. 2014 hatten sich die Nato-Mitglieder beim Gipfel in Wales verpflichtet, ihre Militärausgaben bis 2024 in Richtung auf zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes zu steigern. Deutschland strebt bis 2024 eine Erhöhung auf 1,5 Prozent an und will erst 2031 zwei Prozent erreichen.

Maas warnte zugleich vor Kampagnen anderer Staaten im Zuge der Corona-Krise. Es gebe einige, die versuchten, die Lage auszunutzen, um sich selbst in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, kritisierte er, ohne Namen zu nennen. Sowohl die EU als auch die Nato müssten solche Kampagnen mit Fakten kontern. China und Russland hatten zuvor öffentlichkeitswirksam Hilfsflüge nach Italien und in andere von der Corona-Krise schwer betroffene Staaten unternommen. Russland schickte zuletzt auch ein Flugzeug voll Schutzausrüstung in die USA.