Nato-Großmanöver in Norwegen beginnt

Oslo (Reuters) - In Norwegen beginnt mit Soldaten aus 31 Ländern eines der größten Nato-Manöver seit Ende des Kalten Krieges.

Das Bündnis zeigt damit an seiner nördlichen Flanke Stärke gegenüber dem zunehmend aggressiv auftretenden Russland. Die Truppen sind in Position und werden in den nächsten zwei Wochen die Zusammenarbeit für den Einsatz in großen Schlachten üben, wie der norwegische Oberst Eystein Kvarving am Donnerstag im Lagezentrum zu Reuters sagte. Beteiligt an dem Manöver “Trident Juncture” sind 10.000 Panzer und Fahrzeuge, 250 Flugzeuge und etwa 50.000 Soldaten - davon 10.000 aus Deutschland. Die USA entsenden zudem den Flugzeugträger “Harry S. Truman”.

Vom Hauptschauplatz der Übung in Zentralnorwegen reicht das Manövergebiet von der Ostsee bis nach Island. Neben der Verbesserung der Zusammenarbeit demonstriert die Übung vor allem Einsatzbereitschaft gegenüber Russland. Moskau tritt seit der Besetzung der Krim 2014 militärisch zunehmend robust auf. Vor einem Monat probte Russland in einer Militärübung an der Grenze zu China den Einsatz von 300.000 Soldaten.

Die Nato und Russland liegen auch in anderen Punkten über Kreuz. Zusammen mit den USA wirft sie Russland Verstöße gegen den Abrüstungsvertrag für Mittelstreckenwaffen (INF) vor. Das sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch am Nato-Sitz in Brüssel. Es war das erste Mal, dass er sich zu dem Streit über das 1987 noch zwischen der Sowjetunion und den USA geschlossene Abkommen äußerte. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende den Ausstieg aus dem Vertrag angekündigt.